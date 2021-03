© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Comandante generale della Guardia di Finanzaha sottolineare che per "riscrivere le regole di un sistema così articolato e interconnesso come quello fiscale richiede lodi tutti gli attori istituzionali". In audizione presso le commissioni Finanze di Camera e Senato Zafarana ha garantito il sostegno alla, "nella convinzione che un fisco più equo, semplice e trasparente, oltre a migliorare la compliance, consentirà di orientare più efficacemente l'azione di controllo sui soggetti che, attraverso l'evasione e le frodi fiscali, alterano le regole della concorrenza e del mercato pregiudicando gli operatori economici rispettosi delle regole".Il Comandante generale dellaha illustrato i dati raccolti dalle dichiarazioni dei redditi del 2018. "Solo il 6,3% dei contribuenti IRPEF ha un reddito derivante prevalentemente dall'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo e che la maggioranza dei contribuenti detiene, in via principale, reddito da lavoro dipendente o pensione". Ma all'esercizio die diè riconducibile – in base alle stime elaborate dall'ultima relazione annuale sull'evasione fiscale e contributiva (e il suo aggiornamento, a seguito della revisione dei conti nazionali apportata dall'ISTAT) – l'evasione dell'per, "con una propensione al gap del 67,6%, di cui il 63,9% da omessa dichiarazione dell'imposta e il 3,7% da mancati versamenti".Quanto all'evasione dell'IRPEF da– impiego di lavoratori "in nero" o irregolari – Zafarana ha spiegato che questa è stimabile in più. L'IRPEF, ha ricordato il Comandante generale della GdF, "assicura unannuo pari, nel 2019, a oltre 191 miliardi di euro, corrispondente al 75% delle entrate complessive da imposte dirette e al 40% del totale delle entrate tributarie". L'imposta però, ha aggiunto, "ha perso le sue caratteristiche originarie, considerato che dalla base imponibile tassata in modo, dopo i redditi di capitale, sono state eliminate 5 altre componenti specifiche, come i redditi da lavoro autonomo e d'impresa assoggettati al regime fiscale di vantaggio e al regime, di cui usufruiscono oggi oltre 1 milione di soggetti titolari di".Zafarana ha posto inoltre l'attenzione sull'ancora "consistente ricchezza detenuta all'estero e non dichiarata da parte dei contribuenti italiani". "Si potrebbe fare una riflessione sulla possibilità di introdurre unatto a contemperare le opacità che caratterizzano taluni paesicon le esigenze di equità del carico impositivo – è la proposta del Comandante generale della GdF per affrontare la questione dei cosiddetti– L'ipotesi di studio potrebbe essere quella di unsulle disponibilità finanziarie detenute presso le giurisdizioni non collaborative inserite nelle liste periodicamente aggiornate dall'Unione europea, valorizzando, ove disponibili, le risultanze dello scambio automatico delle informazioni relative ai conti finanziari". Il vantaggio di questo modello, ha sottolineato Zafarana, sarebbe quello di "rendere più onerosa la detenzione di ricchezza" presso questi Stati.