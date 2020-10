Riforma fiscale, Governo apre cantiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tra le priorità delc'è senza dubbio, la, uno dei 22 Ddl collegati alla manovra di bilanciostando alle indicazioni fornite dalla nota di aggiornamento del Def, che ha ottenuto ildel Consiglio di ministri. La riforma del fisco viaggerà su una: a quella dedicata adl'esecutivo ha intenzione di presentarne un'altra alle nuove regole della"Il disegno diverrà calibrato con l'obiettivo di se, in particolare, sui redditi medi che, finora, hanno beneficiato solo parzialmente degli interventi di riduzione delle imposte degli ultimi anni. Gli obiettivi di semplificazione favoriranno inoltre il raggiungimento di unaSi legge nel Rapporto annuale sulle tax expenditure allegato alla NaDEF, in cui si precisa che "lao dei cambiamenti climatici" è una delle dimensioni di cui si terrà conto per il riordino degliell'ambito della riforma fiscaleIntanto, il Ministro dell'Economiaassicura che ilSulle semplificazioni fiscali e sulle modalità di eventuale attuazione della cash flow tax, il Titolare del Tesoro ha riconosciuto ail ruolo di interlocutore privilegiato per l'individuazione degli interventi più idonei da adottare per rendere il sistema fiscale effettivamente più semplice e attrattivo. Su questi aspetti il Ministro ha preannunciato l'attivazione di un Tavolo tecnico tra commercialisti e esponenti del MEF e dell'Agenzia delle Entrate. Lo ha reso noto il CNDCEC con un comunicato stampa, a conclusione della riunione in videoconferenza di ieri del Tavolo istituzionale tra