Riforma ESM, Visco: Non prevede meccanismo ristrutturazione debito

(Teleborsa) - Continua a tenere banco ilsulla riforma delcon ilche da Londra non esclude unLa proposta di riforma del Messoprattutto perché introduce il backstop al Fondo di risoluzione unico. Sul fronte del sostegno ai paesi in criViene confermatae di unLo ha detto il Governatore della Banca d'Italia,nel corso della sua audizione in Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE, presso la Sala del Mappamondo sul funzionamento del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e sulleLa proposta di riforma del Mes, sottolinea ancora Visco, "è evidentemente il risultato di undi chi da sempre avversa passi in avanti nella condivisione dei rischi e quelli opposti di chi paventaverso una ‘"Il modo migliore per convincere tutti dell'utilità della riforma è usarla come punto di partenza per riprendere con convinzione il percorso di iha detto il Governatore aggiungendo che quello che continua a mancare, è" nonché il"La riformaha detto Visco. "Come nel Trattato già oggi in vigore - ha spiegato Visco - n. Anche la verifica della sostenibilità del debito prima della concessione degli aiuti è già prevista dal Trattato vigente. E' unadi cui l'Italia è il, ha sottolineato ancorache ha aggiunto: