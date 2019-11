© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La, meglio noto comeeuropeo, istituito dopo la crisi finanziaria del 2011, continua a destare, non solo in ambienti politici, ma ancheNe ha parlato anche il, in vista dell'approvazione a dicembre, avvertendo che lese la riformaper chi detiene titoli rappresentativi del debito pubblico.Le banche italiane hanno in pancia molti BTP, pari a circa 400 miliardi di debito pubblico, e sarebbero penalizzate da una riforma che punta a(Cacs), rendendodel debito agli Stati membri.Patuelli ha detto anche di non esserin merito ad una riforma sulla quale l'Eurogruppo ha già trovato un accordo. E poi ha aggiunto che questo n, quanto piuttosto la Repubblica ed il suo debito, e che le banche"Siamo liberi di comprare quello che vogliamo, non abbiamo vincolo di portafogli", ha affermaot il Presidente dell'ABI, aggiungendo "come investitore il mio problema è che cosa la Repubblica fa per tutelare il debito pubblico" e ", o per maggiori assorbimenti, o per elementi che favoriscono sinistri, è chiaro che. E non saranno mica solo le banche".