Riforma codice appalti, arriva via libera Camera

(Teleborsa) - L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla Riforma del codice degli appalti con 311 voti a favore, 24 contrari e 3 astenuti. Il testo tornerà ora in Senato pe runa terza lettura, essendo stato modificato ancora da Montecitorio.



Il Codice degli appalti - ha ricordato il Ministro Enrico Giovannini - è una riforme "strategiche" incluse nel PNRR e la sua approvazione nè cruciale per la chiusura del semestre assieme al dl concorrenza e alla delega fiscale. Il testo avrebbe dovuto essere discusso in Aula a fine maggio, ma sono stati un po' anticipati i tempi per consentire l'approvazione finale ib Senato (terza lettura) prima del 30 giugno.



Fra le novità un rafforzamento dei meccanismi di revisione dei prezzi, cruciale in una fase come questa di rincaro delle materie prime, la reintroduzione della clausola sociale a tutela dei lavoratori in caso di cambi di appalto e la revisione obbligatoria per il costo del lavoro nel caso di rinnovi contrattuali. Da segnalare anche la limitazione all'appalto integrato, le concessioni in essere ed il regime di subappalto.