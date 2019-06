© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una situazione, quella legata all'emergenza rifiuti nellache assume contorni sempre più preoccupanti. Laha allertato le Aslcollegata alLo comunica l'Assessorato alla Sanità, che ha invitato le Asl a- "In relazione al protrarsi dellanella città di Roma e contemporaneamente alla situazione di ondate di calore che hanno raggiunto la soglia di bollino rosso - si legge nella nota dell'assessorato guidato da Alessio D'Amato - sono statitutti i Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) delle Asl della Capitale in relazione aipubblica derivanti dalle esposizioni legate all'accumulo di rifiuti solidi urbani invitandoli a verificare la corretta rimozione dei rifiuti in particolar modo nelle vicinanze dicome i mercati rionali con l'obbligo di segnalare eventuali fenomeni di combustione o autocombustione dei rifiuti".