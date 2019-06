Start up tedesca pronta a produrre carburante dai rifiuti di plastica

Ci sono voluti ben sei anni di ricerca ma alla fine la startup tedesca Biofabrik ha annunciato di essere pronta per iniziare a produrre carburante dai rifiuti di plastica. Il fondatore e amministratore delegato di Biofabrik, Oliver Riedel, ha spiegato che la procedura, che prevede di sottoporre il materiale ad una forte pressione, consentirebbe di convertire 1 chilo di rifiuti di plastica in circa un litro di carburante. Secondo l'esperto di rifiuti dell'Università Tu di Dresda Roman Maletz se può essere implementata, la procedura sarebbe un approccio praticabile per la creazione di fonti di energia sostenibili. © RIPRODUZIONE RISERVATA