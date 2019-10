Rifiuti, Istat: aumentano famiglie che fanno raccolta differenziata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Cresce il numero di famiglie italiane che fanno la raccolta differenziata. A dirlo è l'Istat che a partire dal 1998 ha registrato notevoli incrementi nella percentuale di famiglie che dichiarano di effettuare ''sempre'' la differenziazione di tutti i tipi di rifiuti considerati, per effetto sia dei provvedimenti normativi sia della crescente sensibilità ambientale in tema di rifiuti.Dalrelativo al, emerge un: llo scorso anno ha dichiarato di differenziare i contenitori in plastica (+2,1% rispetto al 2017). Un trend che grazie all'aumento della consapevolezza negli ultimi vent'anni ha registrato un incremento notevole se si pensa che nel '98 la plastica veniva differenziata solo dal 39,7% delle famiglie. I, già differenziati di più rispetto agli altri tipi di rifiuti, mostrano ulteriori aumenti:Lapresenta un andamento simile a quello del vetro: differenziata con continuità nel 84,8% dei casi nel 2017, raggiungeviene differenziato dalmentre lamostra invece una sostanziale stabilità nel 2018.e di questi(3,0 punti percentuali in più del 2016). Dati che collocano. Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani di carta, metallo, plastica e vetro (cioè, i materiali raccolti in maniera differenziata) dovrà raggiungere almeno il 50% in termini di peso.A livello regionale, al Nord è più alta la proporzione di famiglie che differenziano i rifiuti rispetto alle altre zone del Paese. In particolare, pur mostrando il più alto livello di rifiuti urbani prodotti,(rispettando l'obiettivo del 65% previsto dalla normativa).