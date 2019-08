Rifiuti, Biancamano di aggiudica gara da 6,1 milioni

(Teleborsa) - Biancamano, tramite la controllata Energeticambiente, ha ottenuto l'aggiudicazione della gara di appalto relativa ai Servizi di Igiene Urbana indetta dal Comune di Monopoli (Bari).



L'appalto consiste nella gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, lo spazzamento stradale e altri servizi per l'intero territorio comunale di Monopoli. Il contratto, di durata annuale, ha un valore complessivo di 6,1 milioni di euro.



Il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, Giovanni Battista Pizzimbone ha dichiarato: "Questa commessa ci riempie di soddisfazione, confermando che il Gruppo Biancamano è presente ed opera su tutto il territorio nazionale, dato lo start up di questa commessa è stato posto in essere in tempi ristretti e nel pieno della stagione estiva a dimostrazione delle nostre capacità organizzative". © RIPRODUZIONE RISERVATA