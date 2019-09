Rifiuti, Arera: entro 2019 primo metodo tariffario nazionale e nuove regole di trasparenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sarà aperta ancora per pochi giorni, fino al 16 settembre, la consultazione sugli orientamenti dellrelativi al primoe agli obblighi diverso gli utenti da applicare in tutta Italia in materia diDi fronte ad una platea con oltre 650 partecipanti - tra rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli enti locali e dei consorzi nazionali ma anche dei titolari delle industrie, delle associazioni datoriali e sindacali della filiera dei rifiuti -circa il primo Metodo Tariffario e in materia di Trasparenza, oggetto di consultazione pubblica.Nellasono statidal ciclo dei rifiuti, in un processo che porterà l'Autorità a definire,per favorire la trasparenza delle informazioni verso gli utenti, l'efficienza e la selettività degli obiettivi da perseguire e le misure per la corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera.Un metodo tariffario destinato adnel Paese, partendo da condizioni molto diversificate, sia a livello industriale che di governance territoriale.Eventualifuture sarannalla riscontrabilità digestionale oppure a modifiche del perimetro di intervento nei(aggiunta di fasi del ciclo o sviluppo di nuovi servizi). Verso gli utenti i gestori dovranno implementare gli, ad esempio predisponendo e rendendo accessibile sul proprio sito la. Saranno inoltre previsti specifici obblighi in materia didella tariffa, che dovranno essere chiari e completi di tutte le informazioni utili.Per garantire un confronto continuativo con i diversi attori coinvolti nella governance del settore rifiuti, Arera ha anche istituito unche si è riunito per la prima volta in questa occasione."Gliche la legge finanziaria 2018 ha affidato ad Arera in materia di rifiuti eranoi - afferma il presidente di Arera- miglioramento del servizio agli utenti, omogeneità tra le aree del paese, valutazione dei rapporti costo-qualità e adeguamento infrastrutturale. Ben si comprende come sarebbe difficile portare a compimento qualsiasi riforma omogenea senza un consapevole e attivo. Le regole dell'Autorità e gli stimoli tariffari dovranno supportare tanto i cambiamenti comportamentali dei singoli utenti, quanto lo sviluppo tecnologico degli impianti di trattamento, tenendo ben presenti che ad obiettivi sociali ed ambientali occorre affiancare una pragmatica sostenibilità economica dei percorsi che si intraprendono".