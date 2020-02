Rientrato a terra Luca Parmitano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La navicella Soyuz Ms-13, con a bordo l'astronauta italiano dell'Esa, l'americanae il russo, è atterrata regolarmente nella steppa del Kazakistan alle 10:14 ora italiana. Si è conclusa così la missione Beyond di Luca Parmitano, iniziata il 20 luglio 2019 e culminata con l'assegnazione del comando della stazione spaziale internazionale, terzo astronauta europeo a ricoprire questo ruolo, e l'effettuazione di una serie di attività extraveicolari che hanno consentito la manutenzione e l'aggiornamento del cacciatore di antimateriacollocato su uno dei tralicci all'esterno del complesso orbitale. Durante la permanenza a bordo della stazione spaziale, Parmitano ha eseguito oltre 50 esperimenti europei, tra cui quelli sviluppati da ricercatori italiani per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana, e 200 esperimenti internazionali. Luca Parmitano sarà trasferito aldove sabato 8 febbraio terrà una conferenza stampa.L'americana Christina Koch ha stabilito il record di permanenza nello spazio con, seconda solo al collega della NASA Scott Kelly rimasto in orbita 340 giorni.