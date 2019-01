Rider, tutele al vaglio del Governo: stop al pagamento a cottimo e rimborso per le bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giovedì 17 gennaio arriverà inl tanto atteso decretone suCollegate al provvedimento anche leal centro del dibattito politico ormai da mesi e tornato d'attualità dopo la recente sentenza della Corte d'Appello di Torino sul casoche, accogliendo il ricorso di ex 5 rider, ha stabilito che hanno- Divieto di pagamento a cottimo, massimo tre consegne l'ora, paga oraria minima, massimo 35 ore a settimana, un forfait come indennità di fine rapporto, rimborso spese per la manutenzione dei mezzi utilizzati, generalmenteil lavoro dei rider contenute in un documento che il ministero del Lavoro ha inviato alle parti, e che potrebbero essere incluse tra le norme che il governo è intenzionato a inserire nell'iter di conversione del decretone su reddito e pensioni, come ha annunciato Pasquale Tridico.