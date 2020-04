Riciclo, Savoriti (UNIRIMA) nel Board dell'European Paper Recycling Council

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un italiano -, Vice Presidente di, che rappresenta il settore del riciclo dei maceri -come rappresentante pressoNominato dalla(EuRIC), Savoriti rappresenterà appunto l'EuRIC ed ERPA, il ramo che rappresenta le associazioni ed il settore industriale europeo del recupero/riciclo della carta, all'interno dell'EPRC,all'olandese(Presidente ERPA) e(Senior Policy Officer di EuRIC)."Per la prima volta un italiano del nostro storico comparto industriale siede nel board di un'importante sede di rappresentanza del settore al livello europeo" afferma, Direttore Generale UNIRIMA.Mentre la pandemia di COVID-19 ha spostato le, le istituzioni europee stanno già sviluppando un. La EPRC potrà sostenere l'Unione Europea nell'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare e contribuire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il riciclaggio di vari flussi di rifiuti.