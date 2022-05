Richemont, conti bilancio sotto attese. Titolo va giù

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Richemont N, che esibisce una perdita secca del 9,24% sui valori precedenti dopo aver annunciato un utile operativo inferiore alle stime degli analisti.

Il colosso svizzero del lusso ha chiuso l'esercizio 2021/2022 con ricavi in crescita del 46% a 19,18 miliardi di euro ed un utile operativo più che raddoppiato (+129%) a 3,39 miliardi. Tuttavia si confronta con i 3,79 miliardi attesi dal consensus. L'utile netto è in rialzo del 61% a 2,07 miliardi. "Anche se il peggio del Covid lo abbiamo alle spalle stiamo affrontando un quadro globale, il più instabile che vediamo da diversi anni", ha commentato il presidente del gruppo, Johann Rupert. Per l'esercizio in corso, Richemont ha messo in guardia sull'impatto per la chiusura del 40% dei negozi in Cina, a causa del Covid.

La tendenza ad una settimana di Richemont N è più fiacca rispetto all'andamento dell'indice Swiss Market. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo scenario tecnico di Richemont N mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 93,66 CHF con area di resistenza individuata a quota 97,64. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 91,48.