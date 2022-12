Ricette digitali, Decreto Milleproroghe: arriva proroga di 1 anno

(Teleborsa) -del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al. E proprio con il Milleproroghe, secondo quanto si apprende, dovrebbe arrivare ladi ricevere le ricette medicheLaintrodotta con ordinanza delladuranteera in"Siamo soddisfatti che il, prorogando di un anno la possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms, inserendo la norma nel decreto Milleproroghe". Così in una notasegretario generale del Sindacato medici italiani (Smi), commenta il rinnovo, per un anno, della dematerializzazione delle prescrizioni, inserito nel Milleproroghe oggi all'esame del Consiglio dei ministri."Attendiamo, adesso - aggiunge -per liberare i medici convenzionati del Servizio sanitario nazionale da gravosicarichi burocratici, a partire dalla possibilità di ridurre drasticamente le file di attesa negli studi dei medici attraverso un'autocertificazione dei lavoratori dei"Grazie alle pressioni dei medici e alle interrogazioni del Partito democratico il governo è tornato indietro e ha prorogato l'utilizzo della ricetta dematerializzata almeno per un anno". Lo ha evidenziato in una nota il deputato del Pdhe nei giorni scorsi aveva presentato un'interrogazione a risposta in Commissione proprio sul tema della proroga.Non entra invece nel decreto legge milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri,sull'acquisto di colonnine per la ricarica elettrica delle auto da parte di utenti domestici. Si trattava di un contributo fino a un massimo di 1.500 euro per le persone fisiche e di 8.000 euro in caso di posa della colonnina sulla parti comuni di edifici condominiali. L'intervento, a quanto si apprende da fonti ministeriale, sarà probabilmente inserito in un Dpcm di prossima emanazione.Fuori dal decreto anche le maggiori risorse perda destinare degli incentivi per l'acquisto di motorini e moto elettriche. La cifra sarebbe stata attinta dai fondi previsti per il bonus sull'acquisto di