(Teleborsa) - Pubblicato un, riguardante un finanziamento alla ricerca scientifica e tecnologica attraverso ilL'Avviso per il Bando ha un valore die si rivolge aiattivi nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, con criteri di valutazione chiari e fortemente incentrati sul merito delleIl bando affida la valutazione delle proposte a unoda individuarsi nell'ambito dell'(Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation). I progetti dovranno avere uncompreso trae le proposte che riceveranno unarispetto al massimo di 60 punti conseguibili sarannodei costi progettuali previsti e giudicati congrui in sede di valutazione.