Ricerca, ENEA: "Nel 2020 10 milioni di euro da 47 nuovi progetti UE"

(Teleborsa) - Enea ha avviato 47 nuovi progetti europei nel 2020 per un finanziamento complessivo pari a 9,9 milioni di euro. È quanto emerge dal rapporto "Contratti Enea con la Commissione Europea – Dati riassuntivi 2020", che evidenzia un tasso medio di successo complessivo dell'Agenzia nel programma Horizon 2020 pari al 21,4%, di gran lunga maggiore rispetto alla media dei partecipanti italiani (13,2%) e di quella dei Paesi UE (11,9%).



Nel corso nel 2020 Enea ha partecipato complessivamente a 171 progetti, che hanno coinvolto complessivamente circa 1.300 partner di 58 diversi Paesi e organizzazioni internazionali.



In termini di finanziamento, i progetti a partecipazione Enea vengono per il 61% dal Programma H2020 R&I e ricadono per la maggior parte nell'area "energia" (42%), dove il maggior contributo riguarda progetti sull'efficienza energetica. Seguono progetti nell'area "ambiente" (20%, principalmente su temi di cambiamento climatico e qualità dell'aria), "scienze della vita" (7%) e con il 6% ciascuna le aree "materiali" e "ITC".