(Teleborsa) - Mai come in un momento delicato come quello attuale, con il nostro Paese impegnato nellaormai da mesi,la, si è confermata diper laProprio in quest'ottica,ha voluto fare la sua parte, partecipando attivamente alIn un anno che, di certo, non dimenticheremo, in cui siamo stati chiamati in poco tempo a rivoluzionare le nostre vite, Italo ha deciso di fare un regalo natalizio davvero speciale aicontribuendo aldi unaper unsui corretti stili di vita per tutelare la salute.L'aiuto di Italo - si legge nella nota - contribuisce all'impegno di Fondazione AIRC per dare continuità allae trovareper i pazienti oncologici. Grazie a simili iniziative ogni giorno sono più dii ricercatori della Fondazione impegnati in nuovi progetti.Nel corso delAIRC offre ai dipendenti di Italo undedicato, informandoli e sensibilizzandoli sulle corrette abitudini da seguire quotidianamente per tutelare la salute, mettendo in luce l'importanza della ricerca scientifica."Italo quest'anno ha affrontato numerose sfide, investendo in via prioritaria sulla sicurezza dei dipendenti e dei suoi viaggiatori. Sostenere la. Crediamo nel lavoro dei ricercatori AIRC e vogliamo promuovere la cultura della prevenzione in azienda, come già fatto in passato", dice, Amministratore Delegato di Italo.Per, Direttore Generale di Fondazione AIRC "Ilè stato un anno davvero difficile: per iche stanno aspettandoe per i ricercatori che hanno portato avanti i loro studi nonostante tutte le difficoltà. La scelta di Italo di sostenere concretamente la nostra missione e di coinvolgere AIRC in un progetto di informazione sulla salute dedicato a tutti i suoi dipendenti assume in questo momento