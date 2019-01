Riaperto ai voli l'aeroporto di Catania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Aeroporto disi appresta a tornare allao, assunta nella mattinata dache, a seguito dell'attivitàe contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, ne aveva disposto la chiusura dalle 13 di sabatoriservandosi di valutare l'evoluzione del fenomeno.Sui crateri sommitalsi era sviluppata una, con forti boati ed emissione di cenere laviche, ora in attenuazione. Nel periodo di chiusurasi sono registratesolo alcuni voli sono stati dirottatilo scalo catanese dovrà gestire in ogni caso gliche si sono accumulati nelle prime ore di domenica e riproteggere i passeggeri sui voli che nel frattempo non sono stati operati.