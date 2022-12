Rialzo tassi, de Guindos (BCE): "clima incerto, obiettivo riportare inflazione al 2%"

(Teleborsa) -Gli elevati tassi di inflazione che si registrano in tutta Europa coincidono con un rallentamento dell'economia e una bassa crescita". È quanto ha dichiaratovicepresidente della Banca centrale europea, in un'intervista all'associazione spagnola dei giovani imprenditori(CEAJE), pubblicata oggi sul sito della Bce. "Questa situazione rappresenta indubbiamente una sfida per le imprese e per la loro sostenibilità - ha aggiunto.Con una recessione all'orizzonte,"Le nostre ultime proiezioni macroeconomiche pubblicate il 15 dicembre - ha spiegato ancora de Guindos - mostrano che le prospettive economiche dell'area dell'euro sono peggiorate, con un'inflazione più persistente di quanto previsto. Inoltre, la crisi energetica in corso, l'elevata incertezza, ilhanno già portato a un forte rallentamento della crescita del Pil reale nel terzo trimestre del 2022. In base ai nostri calcoli, ci aspettiamo che l'inflazione scenda al nostro obiettivo del 2% nella seconda metà del 2025".A che livello arriveranno i tassi di interesse della Bce?ha risposto de Guindos -. Come abbiamo annunciato questo mese, ci saranno ulteriori, necessari, rialzi dei tassi