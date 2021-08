Rialzo controllato per le Borse europee

Martedì 10 Agosto 2021, 14:15

(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia e consolida i massimi da fine settembre 2008. Intanto, l'indice ZEW ha certificato che ad agosto è peggiorato il clima di fiducia delle imprese tedesche.



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.730,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,87%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.



Tra i listini europei performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,04%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,13%.



Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,34%, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 28.766 punti.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,48%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+2,88%), Prysmian (+2,32%), Exor (+1,31%) e A2A (+1,24%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol, che ottiene -1,21%.



Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell'1,13%.



Sostanzialmente debole BPER, che registra una flessione dello 0,91%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Falck Renewables (+3,48%), Carel Industries (+3,39%), Saras (+2,15%) e ERG (+1,88%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Bff Bank, che continua la seduta con -2,77%.



Seduta drammatica per Banca Popolare di Sondrio, che crolla del 2,49%.



Si muove sotto la parità Illimity Bank, evidenziando un decremento dello 0,89%.



Contrazione moderata per Mediaset, che soffre un calo dello 0,83%.