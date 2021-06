2 Giugno 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l'S&P-500, che evidenzia un incremento dello 0,33%.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,222. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,09%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%.



Nello scenario borsistico europeo giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,23%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,39%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,49%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,23% a 25.380 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 27.833 punti.



Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,68%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Interpump (+6,31%), Buzzi Unicem (+1,79%), Tenaris (+1,15%) e Intesa Sanpaolo (+1,10%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.



Sotto pressione Atlantia, con un forte ribasso dell'1,63%.



Soffre Enel, che evidenzia una perdita dell'1,03%.



Si muove sotto la parità Inwit, evidenziando un decremento dello 0,68%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Astaldi (+11,17%), Webuild (+6,93%), Fincantieri (+5,11%) e Sanlorenzo (+4,38%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Carel Industries, che continua la seduta con -4,82%.



Sensibili perdite per Sesa, in calo del 3,20%.



In apnea Brunello Cucinelli, che arretra del 2,80%.



Tonfo di Datalogic, che mostra una caduta del 2,09%.