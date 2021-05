14 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.



L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,35%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.835,2 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,33%.



Sale lo spread, attestandosi a +116 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,04%.



Tra i listini europei in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,71%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +0,75%, e ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,97%.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 24.642 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 26.972 punti.



Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,58%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Prysmian, che vanta un incisivo incremento del 3,71%.



In primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 3,55%.



Decolla Interpump, con un importante progresso del 2,97%.



In evidenza Azimut, che mostra un forte incremento del 2,90%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit, che ottiene -2,44%.



In rosso DiaSorin, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.



Spicca la prestazione negativa di Atlantia, che scende dell'1,16%.



Contrazione moderata per Pirelli, che soffre un calo dello 0,76%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Datalogic (+10,60%), Saras (+4,63%), Falck Renewables (+2,61%) e Anima Holding (+2,25%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su ERG, che continua la seduta con -4,24%.



Tonfo di Esprinet, che mostra una caduta del 2,62%.



Technogym scende dell'1,57%.



Calo deciso per Ascopiave, che segna un -1,48%.