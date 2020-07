Rialzo controllato per le Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,131. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.809,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,82%, scendendo fino a 39,81 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +170 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.Francoforte avanza dell'1,06%, si muove in territorio positivo Londra, mostrando un incremento dello 0,98%, e denaro su Parigi, che registra un rialzo dello 0,72%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 19.808 punti, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 21.591 punti.Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,03%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,07%).In buona evidenza a Milano i comparti telecomunicazioni (+2,37%), vendite al dettaglio (+1,83%) e tecnologia (+1,63%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni industriali, che riporta una flessione di -2,46%.di Piazza Affari, su di giri Telecom Italia (+4,21%).Acquisti a piene mani su Pirelli, che vanta un incremento del 2,56%.Effervescente Leonardo, con un progresso del 2,35%.Incandescente Buzzi Unicem, che vanta un incisivo incremento del 2,03%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -13,70%.Scivola DiaSorin, con un netto svantaggio dell'1,21%.In rosso Nexi, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,15%.Spicca la prestazione negativa di Banca Generali, che scende dell'1,00%.Tra i, Technogym (+5,54%), Saras (+2,14%), Ferragamo (+2,07%) e Brunello Cucinelli (+1,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su ASTM, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.Enav scende del 2,23%.In caduta libera Banca MPS, che affonda del 2,05%.Pesante RCS, che segna una discesa di ben -2,02 punti percentuali.