Rialzo controllato per le Borse europee

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, sostenuta dal risiko bancario, anche se sullo sfondo resta la cautela degli investitori sui timori per l'Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,079. Attesi in serata i. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,56%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 52,73 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.Francoforte mostra un moderato rialzo dello 0,49%. Buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,73%. Resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,67%., che mostra un guadagno dello 0,82% sul FTSE MIB.In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+2,03%), beni per la casa (+1,93%) e automotive (+1,27%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori alimentare (-3,02%) e media (-0,55%).di Piazza Affari, su di giri Pirelli (+3,31%) che ha alzato il velo sul piano industriale al 2022.Acquisti a piene mani su Prysmian, che vanta un incremento del 3,30%.Effervescente Moncler, con un progresso del 3,08%.Incandescente Hera, che vanta un incisivo incremento del 2,11%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -3,17% all'indomani dei risultati.Giornata fiacca per Juventus, che segna un calo dello 0,94%.Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+6,50%), Anima Holding (+6,28%), Garofalo Health Care (+3,53%) e Tinexta (+2,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, che continua la seduta con -2,23%.Scivola Credem, con un netto svantaggio dell'1,48%.In rosso ASTM, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Spicca la prestazione negativa di IMA, che scende dell'1,38%.