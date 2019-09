Rialzo controllato per le Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -A trainare le contrattazioni europee, le, oltre che la, in vista della ripresa dei negoziati ad ottobre sul tema dei dazi commerciali.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,107. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 54,83 dollari per barile.Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +132 punti base, con un calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,86%.resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,62%, Londra avanza dello 0,40%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,35%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,46%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 24.152 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,33%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Si distinguono a Piazza Affari i settori vendite al dettaglio (+3,46%), bancario (+3,26%) e chimico (+1,40%).Nel listino, i settori sanitario (-2,10%), alimentare (-2,05%) e beni industriali (-1,26%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Fineco (+4,27%), Unicredit (+4,13%), BPER (+3,30%) e UBI Banca (+3,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia, che continua la seduta con -7,87%.Sensibili perdite per Recordati, in calo del 3,07%.Campari scende dell'1,94%.Calo deciso per Amplifon, che segna un -1,9%.Al Top tra le azioni italiane a, Tinexta (+6,82%), MARR (+5,88%), Gima TT (+5,81%) e Banca Popolare di Sondrio (+4,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Sias, che continua la seduta con -2,56%.In apnea ASTM, che arretra del 2,16%.Sotto pressione Acea, con un forte ribasso dell'1,84%.Sostanzialmente debole Inwit, che registra una flessione dello 0,77%.