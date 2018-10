Rialzo controllato per il comparto chimico italiano (+0,58%)

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti l'indice del settore chimico, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Chemicals, che mostra un progresso moderato.



Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 18.946,4, in aumento dello 0,58%, mentre il settore Chimico europeo mostra un vantaggio similare dello 0,43% a 1.012,68.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice chimico, seduta vivace oggi per SOL, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,14%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto chimico, seduta decisamente positiva per Isagro, che tratta in rialzo del 3,05%.