(Teleborsa) - Lae il Dipartimento del Tesoro stannoe altre società, ha detto la portavoce di Biden Jen Psaki, dopo che l'azione coordinata di piccoli investitori su Reddit ne ha fatto schizzare le quotazioni.Le azioni di GameStop sono oggi in, scambiando a oltre 110 dollari (quattro mesi fa valevano solo 6 dollari), mentre quelle di AMC Entertainment Holdings sonoe scambiano oltre 18 dollari (a inizio gennaio erano sotto i 2 dollari). Questi rialzi stellari stanno costringendo glie hanno innescato richieste di controllo sui post anonimi di Reddit che stanno alterando la negoziazione in borsa.I fondamentali economici di GameStop e AMC non sono buoni, in quanto la pandemia ha pesantemente colpito i negozi fisici della prima società e i cinema della seconda, la più grande catena di cinema al mondo. Pochi giorni fa, Telsey Advisory Group aveva ancheda "outperform" a "underperform", affermando che c'è discordanza tra i fondamentali e la valutazione. Tutto ciò non ha fermato la corsa dei titoli in borsa, tanto anomala che ladelle azioni GameStop è stataper volatilità nove volte lunedì e cinque volte martedì.Ma come si è arrivati ai rialzi di questa settimana? La cattiva condizione economia di GameStop (per AMC la situazione è simile) aveva attirato l'attenzione dei: secondo un'analisi di Dow Jones Market Data, il titolo del venditore di videogiochi era il secondo con più vendite allo scoperto di tutta la borsa americana. I piccoli investitori, organizzatisi su Reddit, iniziando ad acquistarne le azioni, hanno quindi creato uno: i venditori allo scoperto, vedendo che il titolo di GameStop aumentava di valore anziché calare come speravano, hanno ricomprato le loro azioni per cercare di limitare le perdite, alimentando il rialzo alle stelle della società.Non tutti i grandi investitori ci stanno però perdendo:, il più grande gestore patrimoniale del mondo, avrebbe realizzatoi sul suo investimento in GameStop. BlackRock possedeva infatti circa 9,2 milioni di azioni (il) di GameStop al 31 dicembre 2020. Supponendo che non ci siano cambiamenti nella posizione di BlackRock, il valore della sua quota ora varrebbe almeno 2,6 miliardi di dollari, rispetto ai 173,6 milioni di dicembre.