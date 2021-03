26 Marzo 2021

(Teleborsa) - Grande giornata per RH, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,39%.

A fare da assist al titolo contribuiscono i conti annunciati dal retailer californiano di prodotti d'arredamento. Il quarto trimestre si è chiuso con profitti netti rimbalzati del 90% a 130,2 milioni di dollari. Su base rettificata l'EPS si è attestato a 5,07 dollari contro i 4,75 dollari del consensus. I ricavi sono saliti da 665 a 812 milioni di dollari e si confrontano con i 797 milioni stimati dagli analisti.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che RH mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,83%, rispetto a +0,23% dell'indice del basket statunitense).



Lo status tecnico di breve periodo di RH mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 582,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 539,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 625,9.