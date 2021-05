25 Maggio 2021

(Teleborsa) - Secondo quanto ha riportato FS News, la Vicemininistra Teresa Bellanova ha terminato il primo giro di incontri con i Commissari straordinari di RFI nominati poche settimane fa con l'obiettivo di accelerare progettazione e realizzazione di 16 importanti opere ferroviarie.

"Non ci sono più alibi e io sono certa, dopo aver verificato grande capacità e competenza, oltre che la stessa determinazione e tenacia da parte di tutti i Commissari incontrati, da parte di RFI e dell'intero Gruppo FS, che si procederà con rigore e passione per garantire alle comunità le opere e le risposte attese", ha dichiarato Teresa Bellanova.



La Viceministra ha anche diffuso una nota nella quale illustra il rapporto e il piano di lavoro che sta costruendo con Rete Ferroviaria Italiana: "Nel confronto con l'Amministratrice delegata di RFI Vera Fiorani abbiamo avuto modo di approfondire e puntualizzare le azioni e il processo già messo in atto da RFI per rispondere nel modo migliore alle indicazioni del Decreto e all'esigenza di procedere in modo rapido, trasparente, efficace. Anche per questo - ha proseguito la Viceministra - è mio intendimento seguire tassello dopo tassello l'evolversi dello stato delle cose, per essere in grado di costruire in tempo reale le soluzioni che dovessero rendersi necessarie. La rilevanza delle opere e delle infrastrutture è del tutto evidente sia per la mole di investimenti messa in gioco che per le ricadute occupazionali".