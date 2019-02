RFI, stop temporaneo treni Lunghezza-Guidonia per lavori raddoppio binari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A causa dipropedeutici al, sulla linea Roma-Tivoli-Avezzano-Sulmona,. In particolare, il vecchio binario sarà smantellato e sarà attivato un nuovo tracciato ferroviario lungo 1,3 chilometri, lievemente spostato rispetto all'attuale, per far spazio al secondo binario.saranno al lavoro ininterrottamente, Gruppo Ferrovie dello Stato, e delle ditte appaltatrici.E' stato possibile eseguire questo delicato intervento grazie allaavvenuta qualche giorno fa, ed alla sua sostituzione con un nuovo sottovia ed una nuova viabilità connessa., per consentire la continuazione dei lavori, sarà: i treni regionali faranno capolinea a Lunghezza e a Guidonia e, fra le due località, Trenitalia attiverà undi tipo Gran Turismo.