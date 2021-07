RFI sigla accordo con Vigili del Fuoco per sicurezza gallerie

Giovedì 8 Luglio 2021, 19:15

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha siglato un accordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie. L'intesa siglata stamane, 8 luglio - secondo quanto si legge su FS News - punta ad accrescere ulteriormente l'efficacia d'intervento in situazioni di emergenza all'interno delle gallerie grazie all'utilizzo di autopompe capaci di muoversi sia su strada sia su rotaia.

L'accordo è stato sottoscritto dall'Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI, Vera Fiorani, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, alla presenza della Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Luisa Lega. Presente alla firma anche Domenico De Bartolomeo, Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

RFI fornirà un'autopompa bimodale strada-rotaia in comodato d'uso ad ognuno dei Comandi dei VV.F operativi nelle 32 province dove è presente almeno una galleria di lunghezza superiore a 5mila metri. E' prevista anche la formazione dei Vigili del Fuoco addetti agli interventi con APS bimodale e la manutenzione dei mezzi stessi.