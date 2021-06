RFI si aggiudica la gara per il quadruplicamento della tratta Fortezza-Ponte Gardena

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) si è aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del primo lotto del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza – Verona, tratta "Fortezza – Ponte Gardena". La gara è stata assegnata al Costituendo Consorzio Ordinario di concorrenti composto da WEBUILD (Capofila Consorziata) con Implenia Construction GmbH (Consorziata Mandante), che avrà il compito di sviluppare il progetto esecutivo e successivamente realizzare l'opera.

L'appalto ha un valore economico di oltre 1,16 miliardi di euro. La nuova linea Fortezza – Ponte Gardena rappresenta la naturale prosecuzione della Galleria di base del Brennero, ai fini del complessivo potenziamento dell'asse Verona - Innsbruck - Monaco all'interno del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo. "La realizzazione degli interventi, oltre alle ricadute vantaggiose in termini occupazionali e per l'indotto, consentirà una significativa riduzione dei tempi di viaggio sia per i treni passeggeri che merci. L'eliminazione dei colli di bottiglia e dei vincoli legati alla pendenza massima sull'asse del Brennero, permetteranno inoltre un aumento della capacità di traffico sulla linea", si legge in una nota di RFI.

I lavori aggiudicati consistono nella realizzazione di circa 22,5 chilometri di nuova linea ferroviaria a doppio binario. Il tracciato si sviluppa prevalentemente in sotterraneo, con due gallerie a doppia canna, Scaleres e Gardena, della lunghezza rispettivamente di 15,4 e 6,3 chilometri, collegate da un ponte sul fiume Isarco. La nuova linea, inoltre, riduce al 12,5‰ la pendenza massima, permettendo il passaggio di treni merci più pesanti. Nell'ambito di tali lavori sono previsti, inoltre, a Ponte Gardena interventi di piano regolatore, oltre che fasi preliminari per interventi di inserimento paesaggistico e mitigazione acustica. La durata prevista dei lavori è di sette anni.