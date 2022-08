RFI, Lazio: lavori di manutenzione e potenziamento linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto

(Teleborsa) - Da venerdì 19 a domenica 21 agosto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea FL1, Orte – Fiumicino Aeroporto.

I lavori – spiega FS in una nota – prevedono la demolizione dell'attuale ponte in muratura, che si trova in prossimità della fermata Parco Leonardo, e la realizzazione di uno nuovo, più largo, che permetterà di migliorare il deflusso dell'acqua piovana. Per realizzare l'opera saranno circa 80 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nel cantiere ogni giorno, 24 ore su 24. L'investimento complessivo è di circa 1,2 milioni di euro.

Contestualmente a questo sarà fatto un altro intervento, con un investimento di di circa 700mila euro, su un secondo ponte, posto in prossimità della Stazione Ponte Galeria. Le attività saranno propedeutiche a nuovi lavori, programmati per il 2023, che permetteranno di far circolare lungo la linea treni merci con carichi più pesanti di quelli attuali.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, in quei giorni la linea ferroviaria verrà interrotta fra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e sarà sospeso il servizio del Leonardo express. Garantiti bus sostitutivi.