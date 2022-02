Rfi, Fiorani: per manutenzione ordinaria della rete ferroviaria previsti 3,3 miliardi di euro

Lunedì 21 Febbraio 2022, 19:45







(Teleborsa) - Per la manutenzione della rete ferroviaria, dal nuovo contratto servizi sono previsti 2,2 miliardi di euro all'anno per quella ordinaria, a cui vanno ad aggiungersi 1,156 miliardi all'anno per la straordinaria, per un totale di 3,356 miliardi di euro all'anno. Lo ha detto l'ad di RFI, Vera Fiorani, in audizione alla Camera, aggiungendo che tale cifra è ritenuta "congrua". Tale importo, ha specificato l'ad di Rfi, si riferisce solo alla manutenzione della rete allo stato attuale, mentre la parte upgrade riguarda la sezione investimenti del contratto di programma.



Per la linea ferroviaria ad Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, Rfi stima un ulteriore fabbisogno di 4,5 miliardi, oltre agli 11,2 miliardi già finanziati per il periodo 2022-2026. Lo ha detto l'ad di Rfi, Vera Fiorani, in audizione alla Camera.