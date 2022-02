RFI, Fiorani: "Nel 2021 lanciati bandi di gara per 19 miliardi di euro"

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 20:30







(Teleborsa) - "Il 2021 è stato un anno incredibilmente positivo per le nostre attività. Abbiamo superato i 5,7 miliardi di euro di SAL (Stati di avanzamento lavori), il 30% rispetto all'anno precedente. Un livello di produzione che non raggiungevamo da dieci anni. A questo si sono aggiunte anticipazioni contrattuali per altri 2,6 miliardi, consentendo di immettere nel sistema oltre 8 miliardi di risorse". Questo – come riporta FS News, il portale di Informazione del Gruppo FS Italiane – il quadro delle performance raggiunte lo scorso anno dalla società, tracciato oggi dall'amministratrice delegata di RFI Vera Fiorani durante l'Osservatorio congiunturale organizzato da Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili.



"Abbiamo aggiudicato quasi 13 miliardi di euro di nuovi lavori. Se consideriamo le 88 procedure lanciate nel 2021, ancora in corso, il valore delle gare arriverà a sfiorare i 19 miliardi di euro – ha affermato Fiorani –. Ci attendiamo un nuovo aumento della produzione per quasi un miliardo, portandola a quota 6,6 miliardi nell'anno in corso. Nel 2022 puntiamo a lanciare nuove gare per 24,7 miliardi di euro, di cui 7-8 miliardi nel primo semestre".