(Teleborsa) - "È uno dei progetti più delicati di cui sono commissario". Così davanti alle, l'parlando del potenziamento tecnologico e degli interventi infrastrutturali della"Viene indicato come uno dei progetti per l'e lo stiamo pensando con un tracciato in parte nuovo che va da Salerno e arriverà a Reggio Calabria" ha spiegato Fiorani. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di percorrenza. "con un delta di 45 minuti rispetto ad oggi e, senza fermate anche un risparmio di 57 minuti, praticamente un'ora", ha assicurato l'ad di Rfi. "Siamo alla prima fase dello studio tecnico-economico, fase che – ha puntualizzato – si concluderà entro questo mese e che quindi ci consentirà di avere un'analisi di alternative su come approcciare i diversi pezzi di questo progetto. Alla fine del mese disporremo di elementi di valutazione che ci consentano di dare corso alla vera e propria progettazione tecnico-economica, che dovrà essere pronta necessariamente entro la fine dell'anno".La stima dei costi, fa sapere Fiorani, al momento è "di quasi" e si basa su tre lotti: "e lache è dentro al Recovery plan".