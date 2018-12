RFI e AdSPMAS: firmato accordo per gli interventi sullo scalo merci di Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Il sito rappresenta un nodo logistico di vitale importanza per il territorio e per la rete europea per i Corridoi ferroviari TEN-T.L'accordo è stato firmato da, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana e da, Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Il documento dovrà essere sottoscritto in seguito anche dallaGli interventi, volti a migliorare l'efficienza del Comprensorio sono stati individuati a febbraio 2018 e sottoscritti da un primo Protocollo d'intesa., a cui seguiranno ulteriori interventi di carattere tecnologico e infrastrutturale.L'obiettivo è infatti quello di implementare il traffico merci da e per il porto di Venezia.I carri, nel periodo gennaio-novembre 2018 ammontano, infatti, a 93.643 (+11,3% rispetto lo stesso periodo 2017), pari a oltre 2,4 milioni di tonnellate di merci trasportate su rotaia (+10,7% in peso rispetto allo stesso periodo 2017).