(Teleborsa) - RFI, società del Gruppo FS Italiane, commenta le notizie diffuse oggi dalla stampa nazionale relative ad infiltrazioni mafiose del clan dei Casalesi nelle proprie gare d'appalto, oggetto di avvio di indagini da parte della Procura di Napoli. La società attiva nel settore delle infrastrutture, in particolare, esprime "piena collaborazione" all'attività dell'autorità giudiziaria e si riserva eventuali azioni a propria tutela.



"In relazione alle notizie riportate oggi dai media circa le indagini della Procura della Repubblica di Napoli - precisa una nota - Rete Ferroviaria Italiana garantisce la piena collaborazione per lo svolgimento dei necessari accertamenti da parte degli inquirenti e conferma la propria fiducia nell'autorità giudiziaria. In base agli sviluppi delle indagini, RFI valuterà eventuali azioni a propria tutela".



© RIPRODUZIONE RISERVATA