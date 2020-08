RFI, circolazione sospesa su linee Monza-Lecco e Paderno-Carnate-Milano

(Teleborsa) - Circolazione sospesa dalle 11.55, tra Monza e Calolziocorte sulle linee Monza-Lecco e Paderno-Carnate-Milano.



Lo comunica RFI in una nota precisando che "l'interruzione del traffico è necessaria per consentire gli interventi di rimozione e, successivamente, ripristino dell'infrastruttura a seguito incidente ad un convoglio di Trenord accaduto nei pressi della stazione di Carnate".



E' in corso, a cura dell'impresa ferroviaria, la riprogrammazione dell'offerta commerciale e l'attivazione di un servizio sostitutivo con bus nella tratta sospesa al traffico ferroviario. © RIPRODUZIONE RISERVATA