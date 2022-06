RFI aggiudica gara da 2,7 miliardi per tecnologia ERTMS

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato, per un importo di 2,7 miliardi di euro, la gara d'appalto multitecnologica per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'Ertms (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni e dei sistemi ad esso correlati (apparati digitali di stazione e telecomunicazioni).

Il bando, lanciato a dicembre, rappresenta l'ultimo tassello dei progetti tecnologici finanziati dal PNRR e interesserà un totale di circa 4.220 chilometri di linee ferroviarie in tutta Italia. Questo si aggiunge ai lavori per l'installazione dell'Ertms su circa 700 chilometri di linee in Sicilia, Lazio e Abruzzo e Umbria, per un valore di circa 500 milioni, già assegnati a novembre 2021. Interventi che rappresentano il completamento dell'obiettivo indicato dall'Unione Europea per la realizzazione dei progetti tecnologici finanziati dal PNRR, quello di attrezzare 3.400 chilometri di rete con il sistema Ertms entro il 2026. Le aggiudicazioni sono in linea con l'indirizzo strategico di Rfi per accelerare l'implementazione di questa tecnologia su tutta la propria rete entro il 2036.

La gara - chiarisce la nota - è stata suddivisa in quattro lotti geografici per garantire l'uniformità tecnologica del sistema. Il primo lotto Centro Nord, caratterizzato da circa 1.885 chilometri di linee, è stato assegnato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila Hitachi Rail STS e come mandanti ECM, Mer Mec STE, Infratech Consorzio Stabile e Atlante per un importo di 1,3 miliardi. Il secondo lotto Centro Sud, caratterizzato da circa 1.400 chilometri di linee, è stato assegnato ad Alstom Ferroviaria per un importo di 900 milioni; il terzo lotto Centro, caratterizzato da circa 530 chilometri di linee, è stato assegnato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila Mer Mec STE e come mandante Salcef per un importo di 323 milioni; il quarto lotto Sud, caratterizzato da circa 405 chilometri di linee, è stato aggiudicato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila ECM e come mandanti Eredi Giuseppe Mercuri, Morelli Giorgio, ESIM e Guastamacchia per un importo di 251 milioni.

Soddisfazione espressa dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini per l'aggiudicazione della gara di RFI per l'estensione e il potenziamento sul territorio nazionale del sistema europeo ERTMS (European Rail Transport Management System), già operativo in Italia sulle linee ad Alta velocità, che grazie ad una tecnologia avanzata consente una supervisione dei treni e del loro distanziamento assicurando un servizio più efficiente.

"Con l'aggiudicazione della gara viene raggiunto anticipatamente, rispetto alla scadenza di dicembre 2022, un altro obiettivo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" sottolinea il Ministro Giovannini. "L'estensione del sistema di controllo ERTMS sulla rete ferroviaria, non solo sulle linee ad Alta Velocità ma anche sulle linee regionali che servono i collegamenti sui territori, consentirà di migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi a vantaggio di chi utilizza il treno quotidianamente, con la possibilità di aumentare la frequenza a parità di infrastruttura. Lo sviluppo ulteriore di questa tecnologia sulla rete ferroviaria italiana – aggiunge il Ministro - in linea con la strategia a livello europeo, risponde anche alle esigenze di sostenibilità perché consentirà un risparmio energetico dei treni e, a livello paesaggistico, l'eliminazione del segnalamento posizionato lungo i binari".