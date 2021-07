Revolut, nuovo round di finanziamento: ora vale 33 miliardi di dollari

Giovedì 15 Luglio 2021, 14:00

(Teleborsa) - Revolut, società fintech britannica che offre servizi bancari come una carta di debito prepagata, cambio valuta, acquisto di criptovalute e pagamenti peer-to-peer, ha portato a termine un round di finanziamento di serie E da 800 milioni di dollari, che valuta la società 33 miliardi di dollari. L'investimento consentirà a Revolut di "portare avanti i suoi piani di crescita, in particolare la sua continua innovazione di prodotto volta a soddisfare le esigenze e le aspirazioni finanziarie quotidiane dei clienti" e vede l'ingresso tra gli investitori di due importantii player come SoftBank Vision Fund 2 e Tiger Global Management.

La società conta su 15 milioni di clienti attivi (che compiono oltre 150 milioni di transazioni ogni mese), 500 mila aziende clienti, oltre 35 paesi supportati e oltre 28 valute in app. Il round annunciato oggi aumenta di sei volte la valutazione di Revolut rispetto all'ultimo round chiuso nel 2020 e la rende la startup britannica con la maggiore valutazione, superando i 15 miliardi di dollari di Checkout.com.

"Gli investimenti di SoftBank e Tiger Global sono un endorsement della nostra missione di creare una super app finanziaria globale che consenta ai clienti di gestire tutte le loro esigenze finanziarie attraverso un'unica piattaforma - ha commentato Nikolay Storonsky, fondatore e CEO di Revolut - Questo round di finanziamento rende Revolut la fintech con la più alta valutazione in Regno Unito, a dimostrazione della fiducia degli investitori nelle nostre potenzialità di offrire prodotti che alzino il livello delle aspettative dei clienti in tutto il settore dei servizi finanziari.

"Il tasso di innovazione di Revolut ha ridefinito il ruolo dei servizi finanziari, ponendo (Revolut, ndr) in prima linea nel nascente settore neobancario europeo. La base di utenti in rapida crescita dell'azienda riflette una domanda sostenuta per la suite di servizi in espansione di Revolut - ha dichiarato Karol Niewiadomski, senior investor di SoftBank Investment Advisers. "Riteniamo che la customer experience superiore offerta da Revolut e l'attenzione al rapido sviluppo del prodotto mettano l'azienda in una posizione forte per continuare a crescere sia nelle aree geografiche esistenti che in quelle nuove", ha invece sottolineato Scott Shleifer, partner di Tiger Global.