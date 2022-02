Revolut lancia i pagamenti pagoPA senza commissioni

(Teleborsa) - Revolut, società fintech britannica che intende creare una super app finanziaria, offrirà i pagamenti pagoPA in modalità totalmente gratuita per i suoi oltre 650.000 clienti italiani (a prescindere dal piano sottoscritto). La piattaforma nazionale pagoPA permette di pagare tributi, imposte e rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti. A differenza di altri operatori Revolut ha deciso di non applicare alcuna commissione sul servizio, in linea con la sua mission di eliminare le commissioni da una moltitudine di servizi finanziari. L'integrazione pagoPA é disponibile da subito per gli utenti iOS e nelle prossime settimane verrà implementata anche per gli utenti Android.

"Revolut si conferma ancora una volta un game-changer nel panorama finanziario - ha commentato Elena Lavezzi, General Manager Italia e Sud Europa di Revolut - Non solo abbiamo integrato pagoPA nella nostra piattaforma per permettere ai nostri clienti di usufruire del servizio con la modalità facile e veloce che da sempre ci contraddistingue, ma abbiamo anche deciso di eliminare le commissioni sulla scia di quanto già offriamo da anni, per assicurare che le persone ottengano maggiore potere nella gestione del proprio denaro e che non si trovino a pagare delle inutili commissioni nel momento in cui stanno già pagando una tassa".