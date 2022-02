REVO, ridotto il prezzo di acquisizione di Elba Assicurazioni

Venerdì 4 Febbraio 2022, 19:15







(Teleborsa) - REVO ha comunicato una riduzione del corrispettivo per l'acquisizione di Elba Assicurazioni, pari a un importo di 550.000 euro. Il prezzo definitivo risulta quindi pari a 163.315.369,75 euro. La revisione del prezzo è arrivata al termine della procedura di determinazione dell'utile netto di Elba Assicurazioni nel periodo 1° luglio 2021 - 30 novembre 2021, come previsto dal contratto di compravendita del 19 luglio 2021.



REVO, la SPAC promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, ha precisato anche che resta trattenuto in escrow un importo di euro 8 milioni a garanzia di eventuali indennizzi che dovessero sorgere dopo il closing.