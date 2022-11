REVO Insurance ammessa da Borsa Italiana al segmento STAR

Mercoledì 16 Novembre 2022, 19:00







(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di REVO Insurance a partire da lunedì 21 novembre 2022.



In pari data avrà efficacia la fusione per incorporazione della controllante REVO in Elba Assicurazioni, e le azioni ordinarie e i diritti di assegnazione di REVO verranno esclusi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.



Pertanto, l'ultimo giorno di negoziazioni di tali strumenti finanziari di REVO su Euronext Growth Milan sarà venerdì 18 novembre 2022.



REVO è la SPAC promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna, che a fine 2021 ha perfezionato l'acquisizione di Elba Assicurazioni. L'obiettivo della società è creare un operatore assicurativo di rilievo nell'ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici dedicato principalmente al mondo delle PMI.







(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)