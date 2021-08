Revo, assemblea approva business combination con Elba Assicurazioni

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 4 Agosto 2021







(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di REVO, riunitasi alla presenza del 78,96% del capitale sociale con diritto di voto, ha approvato l'operazione di business combination tra REVO e Elba Assicurazioni con il voto favorevole del 99,74% dei presenti.



Si è pertanto verificata la prima delle due condizioni sospensive per la finalizzazione dell'operazione di acquisizione di Elba, che sarà pertanto perfezionata una volta ottenuta l'autorizzazione da parte di IVASS.



Claudio Costamagna, Presidente di REVO, ha sottolineato "in soli due mesi siamo riusciti a portare all'assemblea l'acquisizione di Elba che rappresenta il target ideale per lo sviluppo del nostro piano industriale".