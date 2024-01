Reti e servizi digitali per un sistema idrico anti-spreco, domani il webinar in diretta su ilmessaggero.it

L’acqua è la risorsa più preziosa che abbiamo, insostituibile ma limitata. È essenziale alla vita, all’agricoltura e alla produzione industriale: eppure la sprechiamo. Il sistema idrico italiano oggi disperde in media più del 40% dell’acqua che dovrebbe distribuire. Una condizione non più tollerabile che può essere sanata applicando alle reti le nuove tecnologie digitali. L’efficienza del sistema idrico è un obiettivo primario ancor più importante in conseguenza degli effetti del cambiamento climatico.

Ma non è solo un tema ambientale: riguarda anche l’ambito economico e sociale. La digitalizzazione, con la realizzazione di un network intelligente, è fra le missioni del PNRR in tema di miglioramento della qualità dell’acqua e dei servizi idrici.

Si tratta di un processo complesso, che tocca aspetti infrastrutturali, tecnologici e regolamentari. Come adeguare il sistema esistente e non sprecare neanche più una goccia d’acqua?

Ne parliamo domani nel webinar "Reti e servizi digitali per un sistema idrico anti-spreco", in diretta su ilmessaggero.it a partire dalle 11.10. Partecipano: Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato; Andrea Guerrini, Componente ARERA e Presidente WAREG; Paolo Gallo, AD Italgas. Moderano: Alvaro Moretti, Vicedirettore Il Messaggero; Andrea Bassi, Caposervizio Il Messaggero.