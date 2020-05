Retelit, utile netto 1° trimestre balza a 2,3 milioni

(Teleborsa) - Retelit chiude il 1° trimestre con risultati in forte crescita, che incorporano gli effetti del consolidamento del Gruppo PA. I ricavi e proventi operativi pari a 34,2 milioni, sono raddoppiati rispetto ai 17 milioni del 2019, mentre gli ordini risultano crescita del 7,8% a 16,1 milioni.



L'EBITDA si attesta a 10,1 milioni rispetto ai 6,7 milioni precedenti, mentre il Risultato Operativo (EBIT) si porta a 3,2 milioni da 1,5 milioni. Utile netto in forte aumento a 2,3 milioni rispetto agli 1,3 milioni dell'anno prima.



Posizione Finanziaria Netta negativa per 67,8 milioni rispetto ai 3,3 milioni al 31 dicembre 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA