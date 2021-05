31 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Spicca il volo l'azienda di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, che si attesta a 2,955, con un aumento del 14,31%. Stamattina il fondo spagnolo Asterion ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente a oggetto la totalità delle azioni di Retelit e finalizzata al suo delisting.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,973 e successiva a quota 3,013. Supporto a 2,933.

(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0)