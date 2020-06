Retelit, RDS incrementa prezzo OPA

(Teleborsa) - RDS - Retelit Digital Services ha aumentato il prezzo di offerta per l'OPA lanciata su Retelit a 1,78 euro per azione (cum dividendo 2019) a 1,60 euro per azione (cum dividendo 2019) per ciascun titolo portato in adesione.



Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio del 30,94% rispetto al prezzo ufficiale unitario delle Azioni registrato in data 20 marzo 2020 (ossia l'ultimo Giorno di Borsa Aperta prima della Data di Annuncio dell'Offerta), pari ad 1,3594 euro.



A fronte del nuovo corrispettivo, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sul numero massimo di azioni oggetto della stessa (complessive 11.875.000 Azioni), in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti gli aventi diritto, sarà pari ad oltre 21,1 milioni di euro.



(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA